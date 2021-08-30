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понедельник, 30 августа 2021 08:55

На украинской границе задержали нелегалов из Пакистана и Афганистана

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На украинской границе задержали нелегалов из Пакистана и Афганистана
Нелегалов из Пакистана и Афганистана поймали на украинской границе. Фото: ГПСУ

В Черновицкой области у границы с Румынией задержали четырех нелегальных мигрантов из Афганистана и Пакистана. Пытались попасть в ЕС.

Нарушителей задержали в районе перекрестка дорог Багриновка - Ст. Волчинец - Черепковцы, что в километре от границы. Их на легковушке Skoda вез украинец, сообщает Госпогранслужба.

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Среди пассажиров были трое пакистанцев и афганка. Документов не имели. Иностранцев доставили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда. А вот против их переправщика могут открыть уголовное производство о незаконная переправка лиц через госграницу.

Ранее нелегали хотели попасть в Европу по горам Закарпатья. Двух из них пограничники обнаружили за 1,5 тыс. м от границы. Правонарушители не реагировали на требование остановиться, поэтому правоохранителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх. Незваные гости остановились лишь услышав выстрелы.

Пограничники искали дальше и впоследствии нашли еще двух нелегальных мигрантов. Те прятались в лесу.

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