По горам в Европу: пограничники задержали нелегалов

Нарушители приехали в Украину на учебу. Фото: Госпогранслужба

24 февраля по горам Закарпатья в Европу хотели попасть нелегалы.

Военные отдела "Ужгород" задержали их стреляя, сообщает Госпогранслужба

"За 1,5 тысячи метров от границы пограничники обнаружили двух иностранцев. Правонарушители не реагировали на требование пограничников остановиться, поэтому правоохранителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх. Незваные гости остановились лишь услышав выстрелы", написали в сообщении.

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Пограничники искали дальше и впоследствии нашли еще двух нелегальных мигрантов. Те прятались в лесу.

Нарушители приехали в Украину на учебу. 3 из них имели паспорта граждан Алжира и виды на жительство в Украине, которые получили в январе 2021 года. Еще 1 из задержанных не имел документов, но заверил, что также из Алжира.

Всех задержанных доставили в пограничное подразделение. Суд решит, что с ними делать дальше.

На Закарпатье вблизи границы с Румынией поймали трех нелегалов-иностранцев. У них не было никаких документов.