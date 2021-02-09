На украинской границе поймали нелегалов-иностранцев

У них не было никаких документов Фото: npu.gov.ua

На Закарпатье вблизи границы с Румынией поймали трех нелегалов-иностранцев.

У них не было никаких документов, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

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"8 февраля, сотрудники группы быстрого реагирования полиции во время патрулирования возле пгт. Тересва обнаружили в поле за 1,5 километра от линии разграничения с Румынией трех человек, которые двигались в сторону "зеленой" границы. Три человека, в возрасте от 25 до 30 лет являются гражданами стран Азии. Ни один из них не имел соответствующих документов, позволяющих их пребывания на территории Украины. Нелегалы не смогли объяснить правоохранителям и причин своего пребывания на Закарпатье ", - говорится в сообщении.

Полицейские доставили иностранцев в областную миграционную службу. Сейчас решается вопрос о выдворении нелегалов с территории Украины.

На украинском-словацкой границе были задержаны трое нелегалов, которые незаконным образом пытались добраться стран Евросоюза.