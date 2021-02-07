На украинско-словацкой границе задержали нелегалов

Иностранцы незаконным образом пытались добраться стран Евросоюза. Фото: Госпогранслужба

На украинском-словацкой границе были задержаны трое нелегалов, которые незаконным образом пытались добраться стран Евросоюза.

Об этом сообщили в пресс-служба Госпогранслужбы.

Один из нарушителей обнаружил пограничный наряд отдела "Ужгород". Незнакомец пробирался через лес в сторону Словакии. Он не имел при себе документов и назвался гражданином Ливии.

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Во время задержания правонарушителя пограничники заметили еще двух иностранцев, которые, увидев правоохранителей, прибегли к бегству. Военнослужащие немедленно проинформировали о них Пограничную полицию Словакии. В результате, словацкие коллеги задержали двух лиц мужского пола. Они также не имели паспортных документов, однако назвались гражданами Непала.

На Львовщине иностранец незаконно пытался переправить мигрантов через государственную границу.