На украинско-словацкой границе задержали нелегалов

На украинском-словацкой границе были задержаны трое нелегалов, которые незаконным образом пытались добраться стран Евросоюза.
Об этом сообщили в пресс-служба Госпогранслужбы.
Один из нарушителей обнаружил пограничный наряд отдела "Ужгород". Незнакомец пробирался через лес в сторону Словакии. Он не имел при себе документов и назвался гражданином Ливии.
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Во время задержания правонарушителя пограничники заметили еще двух иностранцев, которые, увидев правоохранителей, прибегли к бегству. Военнослужащие немедленно проинформировали о них Пограничную полицию Словакии. В результате, словацкие коллеги задержали двух лиц мужского пола. Они также не имели паспортных документов, однако назвались гражданами Непала.
На Львовщине иностранец незаконно пытался переправить мигрантов через государственную границу.
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