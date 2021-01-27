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среда, 27 января 2021 11:09

На украинской границе поймали нелегалов из Турции

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На Львовщине иностранец незаконно пытался переправить мигрантов через государственную границу.

Злоумышленником оказался 42-летний житель Турции, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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Автор: npu.gov.ua
  Злоумышленником оказался 42-летний житель Республики Турция
Злоумышленником оказался 42-летний житель Республики Турция

Автор: npu.gov.ua
  Иностранец незаконно пытался переправить мигрантов через государственную границу
Иностранец незаконно пытался переправить мигрантов через государственную границу

"14 января, около 18:00, при попытке незаконного пересечения границы Украины задержали возле села Быков Яворовского района трех иностранцев, которые пытались попасть в Польшу в обход пункта пропуска. Правоохранители установили личности нелегальных мигрантов, граждан Турции в возрасте от 20 до 42 лет. Один из них оказался непосредственным организатором попытки незаконного пересечения границы Украины", - сказано в сообщении.

42-летнему мужчине объявили о подозрении. 25 января суд избрал иностранцу меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Двух других иностранцев, которые намеревались незаконно пересечь Государственную границу Украины, принудительно вернули в страну происхождения.

Досудебное расследование продолжается.

В Черноморске Одесской области нелегалы выскочили из порезанного автоприцепа и пытались убежать. Их задержали пограничники.

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