На границе с автоприцепа выскочили нелегальные мигранты

Мигранты прятались в полуприцепе с автомасла, который прибыл на теплоходе из Турции Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

В Черноморская Одесской области нелегалы выскочили из порезанного автоприцепа и пытались убежать. Их задержали пограничники.

Мигранты прятались в полуприцепе с автомаслом, который прибыл на теплоходе из Турции, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

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"Пограничный наряд услышал подозрительные звуки внутри автоприцепа. По указанию старшего смены пограничники вели визуальное наблюдение за подозрительным транспортным средством. С наступлением сумерек, разрезав тент, изнутри вылезли неизвестные лица. Они быстро спрыгнули на землю и пытались бежать из пункта пропуска. Пограничники оперативно задержали беглецов, которые не имели никаких документов", - говорится в сообщении.

По словам задержанных, они граждане Сирии и планировали нелегально попасть в Германию. Иностранцы признались, что сели в полуприцеп в Стамбуле и каждый из них заплатил за такой "вояж" по €7 тыс.

В полиции открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

Полицейские совместно с СБУ разоблачили группу лиц, которые занимались незаконной переправкой иностранцев через государственную границу Украины в страны ЕС. Организатор, пользуясь связями с диаспорой среди иностранцев, осуществляла подбор желающих незаконно попасть в страны ЕС вне пунктов пропуска.