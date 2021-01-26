На учебный ЗИЛ упало дерево: есть жертвы

В Шостке Сумской области на учебный ЗИЛ упало дерево.

Происшествие случилось 26 января. Грузовик двигался по ул. Семьи Кривоносов, пишет "Шостка.Info". У одного из тополей вдоль дороги отломилась большая ветка и упала прямо на кабину автомобиля.

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Фото: facebook.com/groups/shostkaavto

Известно, что в автомобиле был 18-летний ученик и инструктор. Их осмотрели врачи. По предварительным данным, мужчины получили легкие телесные повреждения.

Вблизи села Бродецкое Козятинского района Винницкой области на автомобиль Skoda во время движения упало дерево. Водитель, 36-летний житель Киева, погиб.