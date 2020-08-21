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пятница, 21 августа 2020 20:05

На участке депутата в строительном мусоре нашли останки людей
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Недалеко от Львова среди строительного мусора обнаружили человеческий череп и кости. По предварительной информации, речь идет об останках не менее двух человек - взрослого и ребенка
Фото: facebook.com/favorit.z
Недалеко от Львова среди строительного мусора обнаружили человеческий череп и кости. По предварительной информации, речь идет об останках не менее двух человек - взрослого и ребенка
Недалеко от Львова среди строительного мусора обнаружили человеческий череп и кости. По предварительной информации, речь идет об останках не менее двух человек - взрослого и ребенка
Недалеко от Львова среди строительного мусора обнаружили человеческий череп и кости. По предварительной информации, речь идет об останках не менее двух человек - взрослого и ребенка
Недалеко от Львова среди строительного мусора обнаружили человеческий череп и кости. По предварительной информации, речь идет об останках не менее двух человек - взрослого и ребенка

В селе Подборцы недалеко от Львова обнаружили человеческий череп и кости. По предварительной информации, речь идет об останках не менее двух человек - взрослого и ребенка. Остатки нашли среди строительного мусора.

Об ужасной находке сообщила львовская активистка Наталья Шелестак в Facebook. Она отметила, что о находке ей рассказали местные жители.

"Неравнодушные граждане сообщили, что в Подборцах неизвестные выбросили землю со строительными отходами, среди которых фрагменты костей человека. Мы приехали на место и действительно увидели фрагменты костей и черепа ... Вызвали полицию и сообщили Госэкоинспекцию, департамент экологии ЛОГА", - написала Наталья Шелестак.

Останки нашли на земле местного депутата Владимира Далика, уточнила Шелестак в комментарии ZAXID.NET.

"Там есть череп, кусок челюсти с зубами, похожая на бедровою кость, они разбросаны по разным местам. На вид это просто земля, в которой есть обломки кирпича и одна большая бетонная плита", - уточнила активистка.

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Владелец земли, на которой нашли человеческие останки, Владимир Далик рассказал, что на это место часто свозят мусор, из-за чего он поставил там табличку с предупреждением о штрафе.

"Я был на том месте только, могу сказать, что еще неделю назад тех куч с земли не было. Я даже написал табличку, что здесь запрещено вывозить мусор, а народ все равно везет и не спрашивает. В земле нашли фрагменты костей, как мне объяснили правоохранители на месте, 20-летней давности. Может, даже и более древние. Видно, что это с какого-то здания - потому что есть большая плита и возле нее нашли взрослые и детские кости", - рассказал Владимир Далик.

Информацию об этом инциденте полиция пообещала обнародовать после проведения экспертиз.

В урочище близ села Юльяновка Пулинского района Житомирской области обнаружили человеческие останки и фрагменты одежды. О находке в полицию сообщил один из местных жителей.

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Дата
21
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