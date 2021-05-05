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среда, 05 мая 2021 15:23

На трассе загорелся автобус с пассажирами: первые подробности

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На трассе загорелся автобус с пассажирами: первые подробности
Автобус сгорел полностью. Фото: bigkyiv.com.ua

На трассе Киев - Одесса на ходу загорелся и полностью сгорел пассажирский автобус.

Пожар произошел на повороте на Ширяево за АЗС "Сокар" на Киев. По предварительным данным, все пассажиры успели выйти, пишет Bigkyiv.

Говорят, что пожарные не могут подобраться к месту возгорания из-за плотно забитую автомобилями дорогу.

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Подробности инцидента выясняются.

Возле села Залужье Мукачевского района на Закарпатье загорелся автобус сообщением Мукачево - Арданово. Заживо сгорели 29 людей. Вечерним рейсом возвращались домой ученики ПТУ и работники Мукачевской трикотажной фабрики, жители сел Доробратово, Арданова, Дунковица и Бугорок. Автобус заехал на разлитый лак, емкость с которым выпала из грузовика. За считанные секунды оказался в плену пламени.

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