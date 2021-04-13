Из-за поджога сухой травы сгорели три автобуса

Сгорели три автобуса из-за поджога травы. Фото: Украинская правда

Во Львовской области, в селе Большие Глебовичи из-за поджога сухой травы на частной автобазе сгорели три автобуса.

Огонь потушили, транспорт сгорел дотла, сообщает ZAXID.NET.

Пожар возник на базе с ремонтными боксами для маршруток. Все автобусы принадлежат одному мужчине, который занимается перевозкой пассажиров из ближних сел во Львов.

Сгорели Mercedes Sprinter и два Mercedes REX, они не подлежат ремонту.

По словам представителя ГСЧС Львовской области, горела сухая трава, из которой огонь перекинулся на транспортные средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Травили и выбрасывали посреди дороги: банда злоумышленников грабила зароботчан

На Сумщине из-за сжигания сухостоя сгорел жилой дом и 2 заброшенных. Огонь сначала перевернулся на сеновал, потом на сарай и за считанные минуты охватил деревянный дом.