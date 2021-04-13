Из-за поджога сухой травы сгорели три автобуса

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3240
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 792
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 315
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1044
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2754
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1089
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 918
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2628
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2043
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 594
Фото
Все фото
5
3
4
3
3
Поймали банду наркоторговцев с &quot;товаром&quot; на 11 млн
Поймали банду наркоторговцев с "товаром" на 11 млн
В горсовете Славянска размахивали флагом России
В горсовете Славянска размахивали флагом России
В зверинце животных держат в ненадлежащих условиях
В зверинце животных держат в ненадлежащих условиях
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Полмиллиона на двоих: работницы почты украли мешок с деньгами
Полмиллиона на двоих: работницы почты украли мешок с деньгами
Видео
Все видео
Защищал товарища: иностранец всадил прохожему в грудь нож
Защищал товарища: иностранец всадил прохожему в грудь нож
Мошенник придумал схему для присвоения авто: как "работал"
Мошенник придумал схему для присвоения авто: как "работал"
Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео
Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео
Трое в лодке: погибшим на дамбе отдыхающими оказались областные чиновники
Трое в лодке: погибшим на дамбе отдыхающими оказались областные чиновники
Трамвай слетел с рельс и совершил масштабное ДТП
Трамвай слетел с рельс и совершил масштабное ДТП
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 837
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2754
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 756
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 468
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 738
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
вторник, 13 апреля 2021 02:47

Из-за поджога сухой травы сгорели три автобуса

  Комментировать
Из-за поджога сухой травы сгорели три автобуса
Сгорели три автобуса из-за поджога травы. Фото: Украинская правда

Во Львовской области, в селе Большие Глебовичи из-за поджога сухой травы на частной автобазе сгорели три автобуса.

Огонь потушили, транспорт сгорел дотла, сообщает ZAXID.NET.

Пожар возник на базе с ремонтными боксами для маршруток. Все автобусы принадлежат одному мужчине, который занимается перевозкой пассажиров из ближних сел во Львов.

Сгорели Mercedes Sprinter и два Mercedes REX, они не подлежат ремонту.

По словам представителя ГСЧС Львовской области, горела сухая трава, из которой огонь перекинулся на транспортные средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Травили и выбрасывали посреди дороги: банда злоумышленников грабила зароботчан

На Сумщине из-за сжигания сухостоя сгорел жилой дом и 2 заброшенных. Огонь сначала перевернулся на сеновал, потом на сарай и за считанные минуты охватил деревянный дом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из-за поджога сухой травы сгорели три автобуса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 24273
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 13392
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 11574
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 10377
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 4419
Происшествия
Поймали банду наркоторговцев с "товаром" на 11 млн
Поймали банду наркоторговцев с "товаром" на 11 млн
5
 Просмотров: 288
33-летний скрипач выпал с пятого этажа: подробности
33-летний скрипач выпал с пятого этажа: подробности Просмотров: 567
В горсовете Славянска размахивали флагом России
В горсовете Славянска размахивали флагом России
3
 Просмотров: 1989
Коммунальщик сбил мужчину и бросил умирать
Коммунальщик сбил мужчину и бросил умирать Просмотров: 351
Защищал товарища: иностранец всадил прохожему в грудь нож
Защищал товарища: иностранец всадил прохожему в грудь нож
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
4
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
3
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
3
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
Голосов: 712
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть