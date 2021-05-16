На трассе загорелся автобус с 20 пассажирами

 
Ексклюзивы
1/5
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 2475
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 774
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 495
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 585
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 693
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 540
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 738
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1134
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 801
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 171
Фото
Все фото
8
4
11
5
4
&quot;Невозможно было без боли смотреть&quot; - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
"Невозможно было без боли смотреть" - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
Грузовик спровоцировал масштабное ДТП с пожаром: есть погибшие
Грузовик спровоцировал масштабное ДТП с пожаром: есть погибшие
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Потоп в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Потоп в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист
Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист
Видео
Все видео
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 756
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 693
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 387
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 540
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 477
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 576
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
воскресенье, 16 мая 2021 12:02

На трассе загорелся автобус с 20 пассажирами

  Комментировать

Вблизи села Розвадов Стрыйского района на Львовщине загорелся рейсовый автобус Mersedes IRIZAR. В салоне находились 20 пассажиров и два водителя.

Событие произошло 16 мая в 05:10, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: lv.dsns.gov.ua
  На Львовщине загорелся рейсовый автобус Mersedes IRIZAR. В салоне находились 20 пассажиров и 2 водителя. Никто не пострадал
На Львовщине загорелся рейсовый автобус Mersedes IRIZAR. В салоне находились 20 пассажиров и 2 водителя. Никто не пострадал

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Огонь полностью уничтожил пассажирский автобус в Киеве: кадры пожара

"Пожар локализован в 5:25 и полностью ликвидирован в 5:36. Огнем уничтожен моторный отсек, 27 кресел, обшивки салона на площади 18 кв м. От полного уничтожения автобус спасли", - рассказали спасатели.

Автор: lv.dsns.gov.ua
  Автобус от полного уничтожения спасли
Автобус от полного уничтожения спасли

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина возгорания устанавливаются.

На трассе Киев - Одесса во время движения загорелся и полностью сгорел пассажирский автобус. Пожар произошел на повороте на Ширяево за АЗС "Сокар" на Киев. Все пассажиры успели выйти.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На трассе загорелся автобус с 20 пассажирами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Новые возможности для государства: Украина стала членом ВТО

Ошибка польского командования и предательство: казаки победили в битве

Безглютеновая диета лечит целиакию

Праздник 16 мая: сегодня церковь чтит женщин

Самое читаемое
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 15201
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 9882
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
 Просмотров: 6957
Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы
Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы Просмотров: 5976
Что есть на завтрак, чтобы не было проблем с сердцем
Что есть на завтрак, чтобы не было проблем с сердцем Просмотров: 5157
Происшествия
Мать убила детей и сдалась полиции
Мать убила детей и сдалась полиции Просмотров: 198
4-летняя в зарослях и зарезанный профессор: новости, которые потрясли Украину в течение недели
4-летняя в зарослях и зарезанный профессор: новости, которые потрясли Украину в течение недели
5
 Просмотров: 306
В многоэтажке Киева прогремел взрыв: есть пострадавший
В многоэтажке Киева прогремел взрыв: есть пострадавший Просмотров: 432
В Запорожской области произошло смертельное ДТП из-за пьяного водителя
В Запорожской области произошло смертельное ДТП из-за пьяного водителя Просмотров: 324
Мужчина расправился с любимой, потому что не сошлись в политических взглядах
Мужчина расправился с любимой, потому что не сошлись в политических взглядах Просмотров: 900
Больше всего комментируют
16
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
10
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
5
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
3
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
3
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
Голосов: 761
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть