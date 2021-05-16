На трассе загорелся автобус с 20 пассажирами

Вблизи села Розвадов Стрыйского района на Львовщине загорелся рейсовый автобус Mersedes IRIZAR. В салоне находились 20 пассажиров и два водителя.

Событие произошло 16 мая в 05:10, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: lv.dsns.gov.ua На Львовщине загорелся рейсовый автобус Mersedes IRIZAR. В салоне находились 20 пассажиров и 2 водителя. Никто не пострадал

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"Пожар локализован в 5:25 и полностью ликвидирован в 5:36. Огнем уничтожен моторный отсек, 27 кресел, обшивки салона на площади 18 кв м. От полного уничтожения автобус спасли", - рассказали спасатели.

Автор: lv.dsns.gov.ua Автобус от полного уничтожения спасли

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина возгорания устанавливаются.

На трассе Киев - Одесса во время движения загорелся и полностью сгорел пассажирский автобус. Пожар произошел на повороте на Ширяево за АЗС "Сокар" на Киев. Все пассажиры успели выйти.