На трассе столкнулись и вылетели в кювет легковушка и грузовик. Среди погибших дети

Вблизи села Луков Ковельского района на Волыни в смертельном столкновения сошлись Citroen C5 и грузовик Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. Погибли двое детей и мужчина.

Авария произошла 24 апреля около 19:00, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Фото: facebook.com/lutskpolice

"Водитель автомобиля Citroen C5, который двигался в сторону Любомля, выехал на полосу встречного движения. Там в лоб столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Krone Sd, который двигался в сторону Ковеля. От удара оба транспортных средства оказались в кювете. Грузовик перевернулся. Трое пассажиров легковушки погибли на месте", - говорится в сообщении.

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Водитель грузовика - живой. Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Вблизи с. Скаржинцы в Хмельницкой области столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes и легковушка Audi 24 апреля около 15:00. Последняя от удара загорелась. В горящем авто погибли 46-летняя женщина и 12-летний мальчик, водитель - в больнице. Пассажир и водитель другого авто не пострадали.