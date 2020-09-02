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среда, 02 сентября 2020 16:22

На трассе столкнулись грузовики и машина полиции: первые кадры с места ДТП

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2 сентября на трассе Киев - Одесса произошло масштабное ДТП с участием автомобиля полиции и грузовиков.

Об этом рассказали в сообществе "Киев Оперативный", опубликовав фото с места происшествия.

Автор: facebook.com/KyivOperativ
  На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП с участием автомобиля полиции и грузовиков
На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП с участием автомобиля полиции и грузовиков

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По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие, однако точное количество пока не известно.

Автор: facebook.com/KyivOperativ
  Вследствие аварии есть пострадавшие, однако точное количество пока не известно
Вследствие аварии есть пострадавшие, однако точное количество пока не известно

Других подробностей о ДТП пока нет.

На Криворожском шоссе вблизи Днепра произошли сразу 3 ДТП, в которых столкнулись 7 автомобилей. Два из них - грузовые, еще Chevrolet, Toyota, Audi, Subaru и Fiat.

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