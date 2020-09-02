На трассе столкнулись грузовики и машина полиции: первые кадры с места ДТП

2 сентября на трассе Киев - Одесса произошло масштабное ДТП с участием автомобиля полиции и грузовиков.

Об этом рассказали в сообществе "Киев Оперативный", опубликовав фото с места происшествия.

Автор: facebook.com/KyivOperativ На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП с участием автомобиля полиции и грузовиков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автовоз с машинами налетел на отбойник

По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие, однако точное количество пока не известно.

Автор: facebook.com/KyivOperativ Вследствие аварии есть пострадавшие, однако точное количество пока не известно

Других подробностей о ДТП пока нет.

На Криворожском шоссе вблизи Днепра произошли сразу 3 ДТП, в которых столкнулись 7 автомобилей. Два из них - грузовые, еще Chevrolet, Toyota, Audi, Subaru и Fiat.