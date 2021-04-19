На трассе не разминулись хлебовоз и маршрутка с пассажирами.Кадры аварии

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19 апреля около 04:20 на трассе возле села Красное Поле Бердянского района Запорожской области столкнулись грузовой и пассажирский Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП травмы получили четыре человека: два водителя и два пассажира. Их госпитализировали в городскую больницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Грузовой микроавтобус перевозил хлеб. Другой микроавтобус – маршрутное такси, которое двигалось в направлении Мелитополь – Мариуполь. В салоне, кроме водителя, были четверо пассажиров. Сотрудники ГСЧС разблокировали водителя грузового микроавтобуса и передали его медикам скорой", – рассказали спасатели.

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Удар был такой силы, что маршрутка вылетела в кювет. А у хлебовоза оторвало колеса, по данным местных СМИ.

Все обстоятельства и виновника аварии устанавливают полицейские.

Возле села Пойло Калушской ТО на Ивано-Франковщине автомобиль Opel Vectra столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz сообщением Голинь - Калуш. В результате ДТП травмировались 3 человека, в том числе 8-летний мальчик. Он – в реанимации Калушской детской больницы.