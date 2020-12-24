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четверг, 24 декабря 2020 13:00

На трассе не разминулись 2 грузовика: один водитель погиб, другого с авто "вырезали"
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В Киевской области в результате столкновения 2 грузовиков погиб мужчина. Еще одного из пострадавших спасателям пришлось вырезать из разбитого авто.

Авария произошла 24 декабря около 5:00 вблизи села Шкаровка на 88-м км автодороги Киев-Одесса, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2 грузовика попали в аварию - есть погибшие

Авария произошла 24 декабря на 88 километре автодороги Киев-Одесса
Фото: dsns.gov.ua
Еще одного из пострадавших спасателям пришлось вырезать из разбитого авто
Авария произошла 24 декабря на 88 километре автодороги Киев-Одесса
Водитель DAF обгонял другой грузовик и вылетел на встречную полосу
Обстоятельства аварии будут выяснять полицейские

"24 декабря в 4:50 в оперативно-диспетчерскую службу Аварийно-спасательного отряда специального назначения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 88-м километре автодороги. По прибытию спасателями установлено, что столкнулось 2 грузовика марки DAF и Mersedes, водитель автомобиля DAF погиб на месте, другому водителю необходима помощь по деблокированию. Спасатели с помощью гидравлических инструментов (ножниц, домкрата и комбинированного инструмента) деблокировали потерпевшего мужчину 1977 года и тело погибшего водителя другого автомобиля 1987 года рождения", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что водитель DAF обгонял другой грузовик и вылетел на встречную полосу.

"Водитель автомобиля марки DAF во время обгона выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz", - сообщили в патрульной полиции Киевской области.

Обстоятельства аварии будут выяснять полицейские.

На трассе Одесса-Николаев произошла масштабная авария. Недалеко от поворота на Очаков в Николаевской области столкнулись сразу 7 машин. 5 из них - фуры.

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