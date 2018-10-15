На трассе "Киев-Одесса" произошло смертельное столкновение легковушки и грузовика

На трассе "Киев-Одесса" произошло смертельное ДТП. Фото: Inkazan

На трассе "Киев-Одесса" произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, есть жертвы.

"Автомобильная авария с участием легкового автомобиля "Фольксваген Поло" и грузовика "КамАЗ" произошла сегодня около полудня на 402 км автодороги "Киев-Одесса", - сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, который стоял на обочине.

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"От полученных травм на месте происшествия погибла пассажирка "Фольксвагена". Водитель легковушки и еще один его пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - добавляют в полиции.

Ранее, похожая смертельная авария произошла на автодороге Львов-Луцк. 22-летний водитель автомобиля "Ауди" выезжал на дорогу и въехал в грузовик "МАН". Погибло 2 человека.