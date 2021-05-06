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четверг, 06 мая 2021 10:00

На ТЭС получили ожоги четверо работников

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На ТЭС получили ожоги четверо работников
Пострадавших сразу забрали в больницу Фото: 33kanal.com

На Ладыжинской ТЭС 5 мая во время пусковых операций четверо работников получили ожоги.

Пострадавших сразу забрали в больницу, сообщили на странице ТЭС.

"На Ладыжинской ТЭС при проведении пусковых операций энергоблока №1, а именно при разжигании котла, произошел хлопок газа, в результате чего четыре оперативных работника станции получили ожоги различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Они находятся под наблюдением медиков. По предварительным данным, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Станция работает в нормальном режиме.

В Польше погиб 39-летний рабочий из Украины. Трагедия произошла 12 апреля, во время замены опор электросети в населенном пункте Брусьник Тарновского уезда Малопольского воеводства.

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Дата
06
мая

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