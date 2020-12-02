Украинского заробитчанина раздавило металлическими конструкциями

На стройке в Польше погиб украинец. Фото: yavp.pl

В Польше погиб украинец, работавший на стройке. Во время разгрузки материалов он упал с высоты, его придавило тяжелыми металлическими конструкциями.

Трагедия произошла в городе Вроцлав во вторник, 1 декабря, пишет wroclaw.se.pl.

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На место вызвали медицинский вертолет, однако это не помогло спасти потерпевшего. Гражданин Украины погиб, несмотря на попытки медиков реанимировать его.

Полиция и прокуратура расследуют причины, которые привели к гибели мужчины. Государственная инспекция труда проверит, в каких условиях выполнялась работа.

Во Франции погиб тернополянин 21-летний Юрий Коваль. Работал за границей около 6 месяцев - утеплял дома. Выпал из окна 8-го этажа.