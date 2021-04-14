В Польше погиб 39-летний рабочий из Украины: подробности

Трагедия произошла 12 апреля, во время замены опор электросети Фото: dzerkalo.media

В Польше погиб 39-летний рабочий из Украины.

Трагедия произошла 12 апреля, во время замены опор электросети в населенном пункте Брусьник Тарновского уезда Малопольского воеводства, пишет "Правда Тут". Во время работы один из рабочих оказался в канаве. К тому времени бурил скважину другой рабочий.

Оператор экскаватора не заметил, что мужчина находился в зоне бурения. На место приехали медики, но спасти его не удалось.

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Известно, что погибший гражданин Украины проживал в Новом Сонче и был трудоустроен в фирме, выполнявшей работы по замене столбов.

Смертельный случай расследует инспекция по труду, которая установит, виноват ли работодатель. В то же время полиция начала следствие по факту непреднамеренного причинения смерти и подверженности риску жизни или здоровья работника.

В Польше погиб украинец, работавший на стройке. Во время разгрузки материалов он упал с высоты, его придавило тяжелыми металлическими конструкциями.