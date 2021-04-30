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пятница, 30 апреля 2021 08:56

На свалке нашли труп младенца

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На свалке нашли труп младенца
В Борщове на свалке обнаружили мертвого младенца. Фото: tp.npu.gov.ua

На Борщевской свалке в Тернопольской области нашли тело новорожденного.

На страшную находку наткнулись работники коммунального предприятия 29 апреля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Младенец был завернут в детское одеяло. Работники полиции выясняют детали смерти ребенка и обращаются за помощью к местным жителям", - говорят в полиции.

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Если кому-то известные женщины, которые были на последних месяцах беременности или родили, а ребенка нету, сообщить на линию 102 или по телефонам: (03541) 2-12-45, (098) 750 83 85, (096) 82 69 993 .

Возможно кто-то из родных узнает одеяло. Любая информация может помочь установить личность женщины, которая выбросила в мусор собственного младенца.

В Харькове в парке возле одной из городских больниц обнаружили тело ребенка. Было присыпано листвой. В связи с тем, что смерть ребенка, вероятно, наступила несколько месяцев назад, определить причины смерти по наружному осмотру невозможно.

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