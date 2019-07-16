В пгт Мизоч Здолбуновского района Ровенской области на свадьбе отравились 39 человек.
Пострадавших отвезли в больницу, среди них - 8 детей, пишут Новини 24.
Пострадавшие накануне питались на свадьбе в одном из местных кафе.
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В ГСЧС сообщили, что все 39 человек отравились в кафе "Гурман".
Всего на свадьбе было 100 гостей, о состоянии остальных пока неизвестно. Все пострадавшие находятся в инфекционном отделении Здолбуновской районной больницы.
Продолжаются противоэпидемические мероприятия.
Во Львове 20 человек отравились в ресторане "Червона рута". Они были гостями на свадьбе 8 июня в ресторане.
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