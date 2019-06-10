На свадьбе отравились 20 гостей

20 человек оказались в больнице. Фото: pershyj.com

Во Львове 20 человек отравились в ресторане "Червона Рута".

Госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу пациентов 9 июня, сообщили в пресс-службе городского совета.

Они были гостями на свадьбе 8 июня в ресторане.

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На празднике было около 100 человек. Утром 10 июня за помощью обратились 20 человек, из них один ребенок, 2009 года рождения. Госпитализировали 18 человек, в том числе ребенка. Состояние пациентов средней тяжести. Им предоставляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

В Тернополе призывники отравились неизвестным веществом. Многим ребятам стало плохо, один из пострадавших потерял сознание.