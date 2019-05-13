В Тернополе призывники отравились газом в казарме. Фото: Prooms

В Тернополе призывники отравились неизвестным веществом.

Инцидент произошел в ночь на 12 мая, вещество распылил один из призывников в спальном помещении. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского военного комиссариата.

Как отмечается, многим ребятам стало плохо, один из пострадавших даже потерял сознание.

Призывников перевели в другое помещение. На место инцидента вызвали врачей экстренной медицинской помощи и наряд Национальной полиции. Пострадавшим оказали необходимую помощь, потребности в госпитализации не было.

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По данному факту проводится служебное расследование.

В Коростышеве Житомирской области в школе распылили неизвестный газ, в больницу госпитализировали 13 детей. Виновником инцидента был один из учеников школы.