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четверг, 14 января 2021 10:57

На скорости влетели в отбойник: в страшном ДТП погибли 2 брата
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На Ровенщине в ДТП погибли двое братьев из Львова.

Авария произошла 14 января, около 1:00 на автодороге Киев-Чоп вблизи поселка Гоща. Водитель превысил скорость, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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На Ровенщине в ДТП погибли двое братьев из Львова
Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region
Авария произошла 14 января, около часа ночи на автодороге «Киев-Чоп» вблизи поселка Гоща
На Ровенщине в ДТП погибли двое братьев из Львова
Авария произошла 14 января, около часа ночи на автодороге «Киев-Чоп» вблизи поселка Гоща
Водитель превысил скорость

"31-летний львовянин, водитель автомобиля Audi А5, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки и совершил наезд на металлический отбойник. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Пассажиру авто, родному брату-ровеснику, медики "скорой" оказывали помощь на месте происшествия, однако, жизнь его спасти не удалось. Еще 2 пассажирки, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу. Их с различными не тяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровенской центральной городской больницы", - говорится в сообщении.

В полиции по факту смертельной аварии открыли уголовное производство. Обстоятельства выясняются.

На трассе Киев-Чоп в столкновении легковушки и грузовика пострадали 4 человека. Авария произошла 12 января вблизи села Коты Ровенской области. Двое из пострадавших в реанимации.

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