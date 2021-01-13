Легковушка разогналась на трассе и влетела в грузовик: есть пострадавшие

На трассе Киев-Чоп в столкновении легковушки и грузовика пострадали 4 человека.

Авария произошла 12 января вблизи села Коты Ровенской области. Двое из пострадавших в реанимации, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

"47-летний водитель BMW X3, житель Запорожской области, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки и на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком DAF с прицепом под управлением 62-летнего жителя Львовщины. В результате ДТП в больницу с травмами различной степени госпитализировали водителя и трех пассажирок кроссовера, двое из них, 19- и 23-летние - в реанимации. Водитель грузовика телесных повреждений не получил", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство. Обстоятельства ДТП выясняют.

В Хмельницкой области в результате столкновения 2 автомобилей погибла женщина. Еще 4 человека травмированы. Двое из пострадавших - дети. Авария произошла на автодороге Каменец-Подольский-Белогорье вблизи села Ивахновцы. Не смогли разминуться Jeep Wrangler и Opel Vectra.