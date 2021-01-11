Авто на скорости влетело в электроопору: фото

В результате столкновения пассажирка вылетела через лобовое стекло. Фото: ГСЧС

В Кривом Роге произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль марки ВАЗ-2101 на скорости влетел в электроопору. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

"ДТП произошло примерно в 14:54 по ул Млечный путь Ингулецкого района. В результате аварии пострадали три человека", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18 человек погибли в двух авариях

В результате столкновения женщину, которая находилась на переднем сиденье, выбросило через лобовое стекло. В авто зажало водителя и пассажира.

Прибывшие спасатели деблокировали мужчин из машины. Пострадавших госпитализировали медики.

В селе Дачное Киверцивского района на Волыни произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Столкнулись автомобили Mercеdеs-124, такси Chevrolеt Aveo и автобус "Богдан". В ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля Chevrolеt Aveo.