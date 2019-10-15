На Руслану Писанку напали на железнодорожном вокзале

В Киеве железнодорожном вокзале ромы напали на актрису театра и кино, телеведущую Руслану Писанку. Фото - facebook.com/ruslanapisanka

15 октября на столичном железнодорожном вокзале ромы напали на актрису театра и кино, телеведущую Руслану Писанку.

Они тихо открыли ей рюкзак, но ничего не успели украсть - на помощь пришел муж актрисы. Она потеряла равновесие и упала прямо на проезжую часть, сообщила в Facebook.

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"В 6.45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я уклонилась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют. Через резкий поворот всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту. С открытой сумки выпали все, но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. Зализывают раны", - рассказала Писанка.

В Ходосовке под Киевом ограбили депутата от БПП Владимира Куренного. Инцидент произошел на парковке возле "Мегамаркет". Неизвестный разбил стекло в машине, выхватил сумку и убежал. В то же время сообщник грабителя пробил одно из колес автомобиля.