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суббота, 14 ноября 2020 18:00

На Ровенщине задержали криминальных авторитетов
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Полиция задержала двух криминальных авторитетов на Ровенщине
Фото: npu.gov.ua
Полиция задержала двух криминальных авторитетов на Ровенщине
Полиция задержала двух криминальных авторитетов на Ровенщине

На Ровенщине полицейские провели спецоперацию по задержанию двух криминальных авторитетов. Оба скрывались от следствия за совершение тяжких преступлений.

Один вместе со своим сообщником похитили и замучили мужчину до смерти на территории Запорожской области. А второй - совершил разбойное нападение на Ровенщине, сообщает Национальная полиция.

В начале октября в полицию Запорожской области обратилась женщина. Сообщила, что неизвестный ворвался в квартиру и, угрожая оружием, заставил ее мужа пойти с ним. После чего больше домой не вернулся.

Следователи открыли уголовное производство. В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий установили организатора и участника похищения, а также все обстоятельства дела.

"Как выяснилось, с целью получения средств 55-летний криминальный "авторитет" организовал похищение 40-летнего мужчины. Помогал ему реализовывать преступный план 30-летний житель Запорожья. Последний ворвался в квартиру потерпевшего и, угрожая оружием, заставил его покинуть помещение. В дальнейшем фигуранты вывезли мужчину на берег реки. После неудачных попыток получить от родственников деньги за его возвращение, в течение нескольких часов избивали и издевались над жертвой. От полученных травм мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники вывезли тело погибшего в другое место - лесопосадку, где тщательно спрятали", - говорится в сообщении.

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Через несколько дней после похищения полицейские установить место нахождения сообщника организатора преступления и провели его задержание. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в похищении человека и нарушении неприкосновенности жилища. Организатор объявлен в розыск.

Второй криминальный авторитет, 26-ти лет, также находился в розыске за разбойное нападение. Он и его подельники напали на двух местных жителей. С применением оружия и физической силы отобрали деньги и личные вещи.

13 ноября правоохранители задержали криминальных авторитетов на базе отдыха на территории Сарненского района. Следственные действия продолжаются.

В Ровно пьяный водитель несколько раз пытался подуть в драгер, потом откусил от него трубку и еще хотел дать патрульным взятку. О пьяном водителе на элитном Mercedes в полицию сообщил другой водитель.

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