На Ровенщине задержали криминальных авторитетов

Фото: npu.gov.ua

На Ровенщине полицейские провели спецоперацию по задержанию двух криминальных авторитетов. Оба скрывались от следствия за совершение тяжких преступлений.

Один вместе со своим сообщником похитили и замучили мужчину до смерти на территории Запорожской области. А второй - совершил разбойное нападение на Ровенщине, сообщает Национальная полиция.

В начале октября в полицию Запорожской области обратилась женщина. Сообщила, что неизвестный ворвался в квартиру и, угрожая оружием, заставил ее мужа пойти с ним. После чего больше домой не вернулся.

Следователи открыли уголовное производство. В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий установили организатора и участника похищения, а также все обстоятельства дела.

"Как выяснилось, с целью получения средств 55-летний криминальный "авторитет" организовал похищение 40-летнего мужчины. Помогал ему реализовывать преступный план 30-летний житель Запорожья. Последний ворвался в квартиру потерпевшего и, угрожая оружием, заставил его покинуть помещение. В дальнейшем фигуранты вывезли мужчину на берег реки. После неудачных попыток получить от родственников деньги за его возвращение, в течение нескольких часов избивали и издевались над жертвой. От полученных травм мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники вывезли тело погибшего в другое место - лесопосадку, где тщательно спрятали", - говорится в сообщении.

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Через несколько дней после похищения полицейские установить место нахождения сообщника организатора преступления и провели его задержание. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в похищении человека и нарушении неприкосновенности жилища. Организатор объявлен в розыск.

Второй криминальный авторитет, 26-ти лет, также находился в розыске за разбойное нападение. Он и его подельники напали на двух местных жителей. С применением оружия и физической силы отобрали деньги и личные вещи.

13 ноября правоохранители задержали криминальных авторитетов на базе отдыха на территории Сарненского района. Следственные действия продолжаются.

В Ровно пьяный водитель несколько раз пытался подуть в драгер, потом откусил от него трубку и еще хотел дать патрульным взятку. О пьяном водителе на элитном Mercedes в полицию сообщил другой водитель.