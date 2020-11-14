Нетрезвый водитель пытался дать полицейским $100

Фото: Национальная полиция

13 ноября на проспекте Шевченко в Вараше Ровенской обл. произошла авария.

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg - 44-летний житель Вараш столкнулся с автомобилем Jeep Compass, сообщает Национальная полиция в Ровенской обл.

У водителя полицейские обнаружили признаки опьянения. Он отказался проходить освидетельствование алкотестером "Драгер" в присутствии свидетелей.

"Во время оформления административных материалов за совершение ДТП и управление транспортным средством в состоянии опьянения в салоне служебного автомобиля 44-летний варашовец предложил полицейским неправомерную выгоду. Получив отказ и предупреждение об уголовной ответственности, нарушитель все же положил в нишу возле рычага коробки передач 100 долларов США", - сообщили в полиции.

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Следователи Вараского отдела полиции начали досудебное расследование.

В Ровно пьяный водитель несколько раз пытался подуть в драгер, потом откусил от него трубку и еще хотел дать патрульным взятку. О пьяном водителе на элитном Mercedes в полицию сообщил другой водитель.