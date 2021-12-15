На родине Зеленского чиновники разворовали более 27 млрд грн

В рамках уголовного производства ГБР устанавливает причастность налоговиков и должностных лиц горсовета Кривого Рога к хищению миллиардов бюджетных средств во время ремонта дорог и строительства инфраструктурных объектов.

Аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды горсовета Кривого Рога, сообщает пресс-служба ГБР.

"Цены по договорам завышали в несколько раз, работы в основном выполнялись только на бумаге. Если и выполнялись, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, которые не соответствовали заявленной документации", - говорится в сообщении.

Чиновники горсовета, которые были заказчиками работ, "закрывали глаза" на все проблемные вопросы и не реагировали на нарушения. Во время плановых проверок ничего не замечали и чиновники Управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Ущерб государства от этих махинаций составляют более 27 млрд грн.

Фото: dbr.gov.ua

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Работники ГБР провели обыски в Криворожском городском совете, ГУ ГНС в Днепропетровской области и частном обществе.

В случае доказательства вины преступникам грозит до шести лет лишения свободы.

В Днипре присвоили 4,5 млн грн, выделенных Европейским банком реконструкции и развития на утепление школ и детсадов города. Территориальное управление ГБР Полтавы разоблачило противоправную деятельность организованной группы лиц, которая в 2019-2020 годах проводила работы по программе повышения показателей энергоэффективности.