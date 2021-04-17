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воскресенье, 18 апреля 2021 00:56

На Рівненщині чоловік переїхав свого товариша

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На Рівненщині чоловік переїхав свого товариша

Возле села Нетреба в Ровенской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельный наезд на товарища, с которым вместе отдыхали у озера.

По данным правоохранителей, накануне 30-летний житель села Антоновка, водитель автомобиля Volkswagen Passat на иностранной регистрации, осуществляя движение задним ходом, переехал товарища, 31-летнего односельчанина. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции региона.

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Мужчина погиб на месте. Согласно данным алкотестера, в крови водителя содержание алкоголя составило 2,42 промилле. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Ранее сообщалось, что во Львове пьяная 18-летняя женщина влетела в электроопору.

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