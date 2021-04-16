Пьяная 18-летняя женщина на большой скорости влетела в электроопору: видео аварии

Авария произошла 16 апреля на ул. Богдана Хмельницкого. Проверка на драгера показала результат 0,74 промилле алкоголя в крови женщины Фото: en-media.tv

Во Львове пьяная 18-летняя женщина влетела в электроопору.

Авария произошла 16 апреля на ул. Богдана Хмельницкого. Проверка на драгера показала результат 0,74‰ алкоголя в ее крови, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

"Сегодня близко полночи патрульные получили вызов о ДТП без пострадавших. Приехав на место происшествия, полицейские установили водителя автомобиля Honda Accord. Ею оказалась 18-летняя львовянка, которая не учла дорожную обстановку, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и совершила столкновение с электроопорой ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузовик с гробами умерших от Covid-19 не разминулся с микроавтобусом

Теперь водителю грозит ответственность за совершение ДТП и нетрезвую езду.

14 апреля на автотрассе Киев - Одесса произошло ДТП. В селе Ксаверовка Васильковского района водитель грузовика Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста. В результате аварии есть травмированные.