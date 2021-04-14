На Киевщине фура врезалась в пешеходный мост: есть раненые

В среду, 14 апреля, на автотрассе Киев - Одесса произошло ДТП. В селе Ксаверовка Васильковского района водитель грузовика Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста.

В результате аварии есть травмированные, сообщила патрульная полиция Киевщины.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

На месте ДТП работают спасатели, медики и следователи. Движение по участку затруднено.

"Патрульные регулируют движение. Просим вас учесть эту информацию. По возможности воздержитесь от поездки по указанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жесты регулировщика", - призвали инспекторы.

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13 апреля на 87 км автотрассы Киев - Одесса также произошло ДТП. Столкнулись цистерна Mercedes-Benz и легковушка Lada Kalin. В направлении столицы перекрывали одну полосу движения. В результате аварии были травмированы.