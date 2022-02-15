На пруду под лед провалились трое школьников

На Волыни на водоеме под лед провалились трое школьников. Один погиб. Фото: facebook.com/dsnsVol/photos

В селе Залески Ковельського района на Волыни на водоеме под лед провалились трое мальчиков младшего школьного возраста. Один погиб.

Трагедия произошла 15 февраля примерно в 16:00, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

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"Местные жители спасли из ледяной воды двух мальчиков. Третьего пытались реанимировать прибывшие по вызову медики. К сожалению, в 16:55 констатировали смерть ребенка", - сказано в сообщении.

Известно, что погибшему было 7 лет. Двух его товарищей доставили в Ратновскую районную больницу. Дети 2012 и 2011 годов рождения.

В Кривом Роге на Днепропетровщине две школьницы 10 и 11 лет во время прогулки по искусственному водоему провалились под лед. Одна погибла. Ее тело искали водолазы. Более чем через два часа нашли на глубине 4 м и на расстоянии 20 м от берега.