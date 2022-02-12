Две школьницы пошли под лед на искусственном водоеме

Фото: dp.dsns.gov.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине две школьницы во время прогулки по искусственному водоему провалились под лед. Одна погибла.

Трагедия произошла 12 февраля примерно в 17:08 на водоеме балки "Калетина", вблизи ул. Содружества, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

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"Девочка, в возрасте примерно 10 лет, была спасена местными. Ее забрали в больницу. У нее переохлаждение и шок. Школьница сообщила, что подо льдом может находиться еще одна девочка, с которой они вместе пересекали водоем", - рассказали спасатели.

К поискам второй девочки подключились водолазы. Более чем через два часа ее тело нашли на глубине 4 м и на расстоянии 20 м от берега. Погибшей примерно 11 лет.

В Кировоградской области двое детей провалились под лед. Трагедия произошла в поселке Завалье Головановского района на реке Южный Буг. Прибывшие на место спасатели нашли детей мертвыми.