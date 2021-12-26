В Кировоградской области трагически погибли двое детей

Дети провалились под лед. Фото: Pexels

В Кировоградской области двое детей провалились под лед. Они погибли. Трагедия произошла в воскресенье, 26 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел около 14:00 в пгт Завалля Головановского района на реке Южный Буг. Дети провалились под лед и исчезли.

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В 15:30 спасатели нашли тело первого ребенка, а в 17:30 - тело второго. К поискам детей были привлечены восемь человек, из которых трое водолазов, а также три единицы техники, в том числе одна лодка.

В Житомире нашли мертвыми двое пропавших студентов местного колледжа 6 декабря. Тела обнаружили в водоеме на территории учебного заведения. Студенты родом из Овруччины. Они жили в общежитии в одной комнате. В учебном заведении их характеризуют одобрительно.