В Кировоградской области трагически погибли двое детей

 
Ексклюзивы
1/5
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 1539
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
3 Просмотров: 2070
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 873
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 657
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1017
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2187
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 693
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 10809
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 522
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 477
Фото
Все фото
5
10
3
4
3
Украинец облепил спину iPhone и двинулся на таможенный контроль: фото &quot;черепашки-ниндзя&quot;
Украинец облепил спину iPhone и двинулся на таможенный контроль: фото "черепашки-ниндзя"
В Кривом Роге на меткомбинате разрушилась дамба: грязная вода уже в трубопроводе
В Кривом Роге на меткомбинате разрушилась дамба: грязная вода уже в трубопроводе
Людей похищали и втягивали в наркоторговлю: СБУ обезвредила международную банду
Людей похищали и втягивали в наркоторговлю: СБУ обезвредила международную банду
Банда мошенников обманывала состоятельных мужчин на свиданиях
Банда мошенников обманывала состоятельных мужчин на свиданиях
Три грузовика сошлись в смертельном столкновении
Три грузовика сошлись в смертельном столкновении
Видео
Все видео
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Депутат, сбивший насмерть велосипедиста, не имел никаких документов: видео
Депутат, сбивший насмерть велосипедиста, не имел никаких документов: видео
В отеле в Винницкой области случился пожар: есть жертвы
В отеле в Винницкой области случился пожар: есть жертвы
Восемь автомобилей не разминулись в Ровенской области: кадры аварии
Восемь автомобилей не разминулись в Ровенской области: кадры аварии
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 324
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1413
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1125
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 621
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2196
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 855
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
воскресенье, 26 декабря 2021 23:30

В Кировоградской области трагически погибли двое детей

  Комментировать
В Кировоградской области трагически погибли двое детей
Дети провалились под лед. Фото: Pexels

В Кировоградской области двое детей провалились под лед. Они погибли. Трагедия произошла в воскресенье, 26 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел около 14:00 в пгт Завалля Головановского района на реке Южный Буг. Дети провалились под лед и исчезли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности

В 15:30 спасатели нашли тело первого ребенка, а в 17:30 - тело второго. К поискам детей были привлечены восемь человек, из которых трое водолазов, а также три единицы техники, в том числе одна лодка.

В Житомире нашли мертвыми двое пропавших студентов местного колледжа 6 декабря. Тела обнаружили в водоеме на территории учебного заведения.

Студенты родом из Овруччины. Они жили в общежитии в одной комнате. В учебном заведении их характеризуют одобрительно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Кировоградской области трагически погибли двое детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
13
 1 Просмотров: 16119
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 10783
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс Просмотров: 8298
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 8082
Журналист Роман Цымбалюк вернулся из России в Украину
Журналист Роман Цымбалюк вернулся из России в Украину 1 Просмотров: 6669
Происшествия
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
14
 Просмотров: 873
Во Львовской области из сугробов вытащили два автобуса с пассажирами
Во Львовской области из сугробов вытащили два автобуса с пассажирами Просмотров: 531
Украинец облепил спину iPhone и двинулся на таможенный контроль: фото "черепашки-ниндзя"
Украинец облепил спину iPhone и двинулся на таможенный контроль: фото "черепашки-ниндзя"
5
 Просмотров: 2358
В Киеве прохожий погиб из-за драки между супругами
В Киеве прохожий погиб из-за драки между супругами Просмотров: 1224
В полиции сообщили новые подробности о взрыве во Львовской области
В полиции сообщили новые подробности о взрыве во Львовской области Просмотров: 531
Больше всего комментируют
15
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
5
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
3
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
2
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
Голосов: 604
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть