На пригородном вокзале Киева мужчина остался без ног

В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала электричка переехала 34-летнего мужчину. Он остался без ног.
Трагедия произошла 1 августа, пишет Lb.ua , ссылаясь на анонимные источники в Укрзализныце.
"Электричка №7326 Киев-Волынский - Дарница примерно в 16:55 травмировала мужчину, жителя Конотопа, который, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии спал на путях", - рассказал собеседник.
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Отмечается, что машинист экстренно затормозил. Однако остановиться вовремя не успел.
На месте происшествия работали правоохранители. Пострадавшего забрала "скорая". В каком состоянии он находится, неизвестно.
Похожий инцидент произошел на Центральном железнодорожном вокзале Киева в марте этого года. Пешеходу тоже оторвало ноги. Предварительно, мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте.
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