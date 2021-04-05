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понедельник, 05 апреля 2021 16:27

На преступление пошел 5-летний: трое детей вынесли из кассы магазина 8 тыс. грн
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В Запорожье трое мальчиков в возрасте от 5 до 8 лет вынесли из кассы магазина 8 тыс. грн
Фото: its.zp
В Запорожье трое мальчиков в возрасте от 5 до 8 лет вынесли из кассы магазина 8 тыс. грн
В Запорожье трое мальчиков в возрасте от 5 до 8 лет вынесли из кассы магазина 8 тыс. грн

В Запорожье трое мальчиков в возрасте от 5 до 8 лет вынесли кассу с местного эко-магазина.

Добычей злоумышленников в медицинских масках стали 8 тыс. грн. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

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"Это что-то новенькое. Трое бандюганов бомбанули кассу эко-магазина на 8000 гривен. Разруливать вопрос приехал батя", - говорится в сообщении.

Детей задержали, а на место происшествия вызвали полицию.

Группа подростков 50-70 чел. разгромила магазин на улице Грушевского в Киеве. Дети "вылетали из магазина с бутылками, жвачками", а на части товара были противоугонные магниты. Некоторые товары они разбросали по улице. Дети были в возрасте от 10 до 16 лет

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Дата
05
апреля

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