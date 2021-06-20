На предприятии в коллекторе нашли тела двух мужчин

В Тернопольской области на территории одного из аграрных предприятий в канализационном коллекторе обнаружили тела двух мужчин.

Погибшие - 37-летний действующий работник и 62-летний пенсионер, который консультировал и помогал на предприятии, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua В Тернопольской области на территории одного из аграрных предприятий в канализационном коллекторе погибли двое мужчин

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"По словам руководителя агрофирмы, накануне прорвало трубу. Мужчины пытались выявить поломку. Вероятно, заглянули в промежуточный коллектор, вдохнули пары, потеряли сознание и упали внутрь. Их тела нашли только на следующий день", - сказано в сообщении.

Автор: tp.npu.gov.ua Погибшим - 37 и 62 года. Тела нашли только на следующий день

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей.

В Харькове от ядовитых газов в коллекторе погибли четыре работника КП "Харьковкоммуночиствод". Это трое мужчин и женщина. ЧП произошло во время проведения дренажных работ.