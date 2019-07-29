На популяному маршруте в ЮАР убили туриста из Украины

Причиной убийства мог стать рюкзак туриста

Украинский туриста зарезали во время восхождения на гору в Национальном парке Кейптауна в Южной Африке.

На 44-летнего гражданина Украины Ивана Иванова напали во время восхождения на Столовую гору, пишет местный сайт IOL.

Между жертвой и тремя нападающими завязалась драка, во время которой Иванов получил в грудь несколько ударов ножом. Вскоре он умер от потери крови.

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Злоумышленники забрали рюкзак убитого. Местный житель сообщил в полицию, что видел мужчину, который бежал с рюкзаком.

Работники полиции задержали 25-летнего молодого человека, который признался в содеянном и рассказал полицейским, где они могут найти тело туриста. Еще двух нападающих ищут.

В Анталии с мая по июнь умерли 13 украинцев, которые приехали в Турцию отдыхать и лечиться.