Туристы убили полицейского

В Италии два американских туриста убили полицейского, который пытался вернуть украденную сумку.
Туристы украли сумку и мобильный телефон у местного наркодилера, который продал им аспирин вместо наркотиков. Мужчина позвонил на телефон и тогда американцы предложили ему вернуть украденное в обмен на 100 евро, пишет Euronews.
Наркодилер обратился за помощью к правоохранителям, которые пришли на встречу к туристам.
Два полицейских были в штатном. Американцы набросились на сотрудников полиции, одного из них 8 раз ударили ножом. Он погиб.
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Погибшему было 35 лет. Неделю назад он вернулся со свадебного путешествия.
Один из подозреваемых уже задержали, им оказался 19-летний студент.
В автомобиле "Хюндай Акцент" в Киеве двумя выстрелами в спину убили подполковника полиции 41-летнего Дмитрия Глушака.
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