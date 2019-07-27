Туристы убили полицейского

В Италии американские туристы зарезали полицейского. Фото: Euronews

В Италии два американских туриста убили полицейского, который пытался вернуть украденную сумку.

Туристы украли сумку и мобильный телефон у местного наркодилера, который продал им аспирин вместо наркотиков. Мужчина позвонил на телефон и тогда американцы предложили ему вернуть украденное в обмен на 100 евро, пишет Euronews.

Наркодилер обратился за помощью к правоохранителям, которые пришли на встречу к туристам.

Два полицейских были в штатном. Американцы набросились на сотрудников полиции, одного из них 8 раз ударили ножом. Он погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У ресторана произошла стрельба: погиб полицейский

Погибшему было 35 лет. Неделю назад он вернулся со свадебного путешествия.

Один из подозреваемых уже задержали, им оказался 19-летний студент.

В автомобиле "Хюндай Акцент" в Киеве двумя выстрелами в спину убили подполковника полиции 41-летнего Дмитрия Глушака.