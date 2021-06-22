На пляже обвалилась почва. Под завалом могут быть люди

Фото: ГСЧС

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в селе Лебедевка на берегу моря произошел оползень.

"По предварительной информации под почвой, возможно, находятся люди", - сообщили в ГСЧС.

Оползень произошел возле базы отдыха "Жемчужина".

К поисковым работам привлекли 40 человек из оперативных служб. На месте происшествия нашли отдыхающих.

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В соцсетях пишут, что администрация базы отдыха не может найти семью отдыхающих.

Год назад, 18 мая, в Одессе на ул. Торговой, 20 обвалилась часть жилого дома XIX в. В четырехэтажке с мансардой были заселены 30 квартир. Спасатели опасались, что под завалами могли оказаться люди. Никто из жителей не пострадал.