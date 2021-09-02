На отремонтированной Арсенальной площади грузовик ушел под землю

Фото: "Ху*вый Киев"

Утром 2 сентября на пл. Арсенальной в Киеве грузовик провалился в дорожное покрытие.

Кадры с места происшествия обнародовали столичные Тelegram-каналы.

На месте, где только вчера открыли новое общественное пространство и фонтан, сегодня образовался провал.

Яма - весьма внушительных размеров. Грузовик погрузился в нее на всю длину двумя колесами.

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Проект реновации Арсенальной пл. длился почти год. Вечером 1 сентября там открыли новое общественное пространство и "умный" фонтан с подсветкой. Он имеет интеллектуальную систему динамических форсунок, которые реагируют на свет и музыку. В честь открытия пл. Арсенальной состоялся концерт и 3D-шоу на стенах Никольских ворот. В концерте принял участие композитор Евгений Хмара.