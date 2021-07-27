Грузовик провалился под асфальт и потянул за собой легковушку

На одной из улиц Полтавы провалился асфальт под колесами грузовика - миксера-бетоновоза.

Событие произошло 27 июля, около 16:00, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации ГУ ЧП в Полтавской области.

"В полицию Полтавщины поступила информация, что по улице Петра Дорошенко в Полтаве под грузовиком КрАЗ провалился асфальт", - рассказал начальник отдела коммуникации полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Как успели зафиксировать на фото правоохранители, прибывшие на место происшествия, в результате провала механических повреждений потерпел легковой автомобиль, находившийся рядом.

Обычно, в таких ситуациях привлекают спасательную технику ДСНС. Однако на этот раз на место происшествия спасатели не выезжали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пятиметровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео

"В 16:07 к дежурному позвонили правоохранители и сообщили, что по улице Островского, 37 (старое название ул. Петра Дорошенко. - Gazeta.ua) автомобиль КрАЗ-миксер попал в яму или выбоину. Передали номер телефона водителя. Наш диспетчер позвонил водителю. Он взял трубку и сказал, чтобы ему не мешали, он говорит с полицией. В 16:28 к нам позвонили из санавиации и сказали, что ни КрАЗа, ни легковушки на месте происшествия нет. Водитель грузовика после того трубку не брал ", - сказала в комментарии изданию пресс-секретарь ГУ ДСНС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко.

В этой ситуации больше вопросов, чем ответов: непонятно, почему провалился грузовик, куда она так быстро делась и что случилось с автомобилем.