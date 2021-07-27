Грузовик провалился под асфальт и потянул за собой легковушку

На одной из улиц Полтавы провалился асфальт под колесами грузовика - миксера-бетоновоза.
Событие произошло 27 июля, около 16:00, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации ГУ ЧП в Полтавской области.
"В полицию Полтавщины поступила информация, что по улице Петра Дорошенко в Полтаве под грузовиком КрАЗ провалился асфальт", - рассказал начальник отдела коммуникации полиции Полтавщины Юрий Сулаев.
Как успели зафиксировать на фото правоохранители, прибывшие на место происшествия, в результате провала механических повреждений потерпел легковой автомобиль, находившийся рядом.
Обычно, в таких ситуациях привлекают спасательную технику ДСНС. Однако на этот раз на место происшествия спасатели не выезжали.
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"В 16:07 к дежурному позвонили правоохранители и сообщили, что по улице Островского, 37 (старое название ул. Петра Дорошенко. - Gazeta.ua) автомобиль КрАЗ-миксер попал в яму или выбоину. Передали номер телефона водителя. Наш диспетчер позвонил водителю. Он взял трубку и сказал, чтобы ему не мешали, он говорит с полицией. В 16:28 к нам позвонили из санавиации и сказали, что ни КрАЗа, ни легковушки на месте происшествия нет. Водитель грузовика после того трубку не брал ", - сказала в комментарии изданию пресс-секретарь ГУ ДСНС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко.
В этой ситуации больше вопросов, чем ответов: непонятно, почему провалился грузовик, куда она так быстро делась и что случилось с автомобилем.
Провалы под асфальтом последние годы наблюдаются практически в каждом районе Полтавы.
Возникают от массового потока талой воды в зимний период, дождей летом, а также разрушения системы водоотведения. В Полтававодоканале весной 2019-го насчитали 25 провалов, из них 15 образовались за две недели.
В июле два года назад в очередной провал попала спецтехника водоканала.
А в прошлом ноябре дворник, что убирала территорию, провалилась под землю и погибла. Провал образовался из-за неисправного канализационного коллектора.
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