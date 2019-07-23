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вторник, 23 июля 2019 15:08

Очередной провал в Полтаве - под землю ушла техника водоканала

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Очередной провал в Полтаве - под землю ушла техника водоканала
В Полтаве из-за провала на коллекторе частично под землю ушла техника водоканала. Фото: facebook

Сегодня на улице Киевское шоссе, 4 в Полтаве произошел очередной прова на канализационном коллекторе. Туда частично попала техника водоканала.

Сообщили на странице предприятия в Facebook.

"Этот коллектор прокладывался еще в 1972 году. Провал произошол вследствие превышения срока эксплуатации. Такие случаи подтверждают критическое состояние коллекторов в Полтаве, которые исчерпали свой ресурс, и являются аварийными ", - написали в сообщении.

Через окончании срока службы, трубы поражены сульфатно-газовой коррозией - это и является главной причиной, вследствие которой образуются провалы. Аварийные более 70% канализационных сетей в Полтаве. Из-за этого нельзя узнать, где и когда будет следующий провал.

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"В данный момент решается вопрос об установлении временной насосной станции для перекачки стоков, чтобы жители не почувствовали неудобств", - додаяють в пресс-службе водоканала. Также напоминают, что в случае проблем с водоотведением стоит звонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам: 56-96-00, 050-49-55-700, 098-16-50-700.

Яма 5 м глубиной, в которую утром в Полтаве провалился ВАЗ-2106, образовалась очень быстро. Причиной стало разрушение бетона канализационного коллектора.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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