На отдыхе погибла украинская судья

Женщина пошла купаться и утонула. Фото: УНІАН

В Греции погибла сотрудница Смелянского горрайонного суда Черкасской области Наталья Кирилюк.

Она пошла купаться в море и утонула, сообщили в пресс-службе суда.

Погибшей было 49 лет.

"Оборвалась жизнь Кирилюк Натальи Анатольевны. Ее жизненный путь - это образец человеческого достоинства, добродетели, профессионализма, умения работать и желания помогать. В памяти судей и работников Смелянского горрайонного суда Наталья Анатольевна навсегда останется порядочным, добрым человеком, опытным и высококвалифицированным юристом" , - говорится в сообщении суда.

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Женщина занимала должность судьи с 2009 года. Она работала в Донецке, позже ее перевели в Смоленской городской суд.

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