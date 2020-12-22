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вторник, 22 декабря 2020 12:29

На окраине города расстреляли бизнесмена

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На окраине города расстреляли бизнесмена
В Ровно застрелили бизнесмена 50-летнего Эдуарда Патиса. Фото: facebook.com/patisedik

В Ровно на ул. Льнокомбинатовская застрелили 50-летнего предпринимателя.

Между ним и знакомым возник конфликт, который закончился стрельбой 21 декабря около 21:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. Один из них - известный в городе предприниматель - погиб в результате ранения в грудь. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний житель Ровенского района", - сказано в сообщении.

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Погибший Эдуард Патис - ровенский бизнесмен, владелец гастронома и кафе, что неподалеку от места убийства, пишут в сети. В этом году баллотировался в депутаты в городской совет, но не прошел. У него остались жена и сын.

В прошлом году Эдуард Патис уже попадал в скандальную ситуацию со стрельбой. Известно, что двое нетрезвых справляли нужду под стенами его магазина. Увидев это, владелец сделал им замечание. После этого между мужчинами возникла потасовка, Эдуард Патис получил ушибы затылка и кисти руки, вернулся в магазин, взял пистолет и дважды выстрелил в противников. Оружие было заряжено резиновыми пулями. Пострадавшие получили травмы плеча и ноги. Патис заявил, что это была самооборона.

Все обстоятельства его гибели устанавливают следователи. Открытое уголовное производство.

В Житомире в подъезде дома нашли застреленным частного предпринимателя 46-летнего Олега Котенко. Он - бывший боец ​​95-й бригады, волонтер.

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