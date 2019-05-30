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четверг, 30 мая 2019 14:49

На Николаевщине заминировали АЭС

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На Николаевщине заминировали АЭС
Южно-Украинская АЭС. Фото: sunpp.mk.ua

На атомной станции ведутся поиски по обнаружению взрывоопасных предметов. АЭС работает в штатном режиме.

На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области активизирован антитеррористический штаб из-за анонимного сообщения о заминировании. Об этом сообщается на сайте Южно-Украинской АЭС, - пишет Корреспондент.

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Ведутся поиски по выявлению взрывоопасных предметов. Личный состав воинской части 3044, которая обеспечивает охрану и оборону АЭС, а также отряды военизированной охраны предприятия переведены в режим усиленного дежурства.

Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС работает в штатном режиме. На 2-м и и 3-м энергоблоках продолжаются планово-предупредительные ремонты.

Полиция Одессы получила сообщение о минировании более 20 объектов в Одессе. Аноним сообщил о возможном взрыве в 15 жилых домах, 6 медицинских учреждениях, на железнодорожном вокзале, в международном аэропорту и маршрутном транспорте.

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