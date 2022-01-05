На меткомбинате "Азовсталь" нашли тела троих погибших

На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области обнаружили тела троих погибших.

Они не были работниками государственного предприятия, сообщили 5 января в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Известно, что тела погибших были обнаружены накануне в неэксплуатируемом подсобном помещении возле доменной печи.

Причина смерти устанавливается правоохранительными органами.

В Кривом Роге на предприятии нашли тело мужчины. Им оказался работник подрядной организации, пропавший за три дня до того.

Подрядная организация, где работал погибший, выполняла работы на территории агломерационного цеха №2. Его начали искать. Выяснили, что за пределы производственной территории не выходил, на рабочем месте остались его личные вещи. Тело обнаружили при осмотре подземной кабельной галереи.