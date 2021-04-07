Нашли мертвым работника предприятия, который загадочно исчез 3 дня назад

В Кривом Роге на предприятии обнаружили тело работника. Фото: twitter.com/ArcelorMittalUA

В Кривом Роге на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" нашли тело мужчины. Им оказался работник подрядной организации, который исчез ночью 3 апреля.

Подрядная организация, где работал погибший, выполняла работы на территории агломерационного цеха № 2. Его начали искать. Выяснили, что за пределы производственной территории не выходил, на рабочем месте остались его личные вещи, сообщает пресс служба АМКР.

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"Поиски мужчины длились более трех суток. Тело нашли поздно вечером 6 апреля во время осмотра подземной кабельной галереи аглоцеха № 2. Предварительная причина смерти - поражение электрическим током в кабельной шахте токопровода", - говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства гибели работника и почему он оставил свое рабочее место. Государственная комиссия проведет расследование всех обстоятельств случившегося.

В Житомирской области 42-летний электромонтер горно-обогатительного комбината погиб, когда пытался забрать ветку с линии электропередач. Его коллеги уверяют, что мастер сказал им о том, что ЛЭП обесточена. Но оказалось, что это не так, и мужчина получил удар током в 35 кВт.